Regional 26/01/2020 13:01 RdNews Homem é morto com 4 tiros em Juruena Um homem identificado como José Rodrigues Jesus, de 46 anos, foi morto com 4 tiros em Juruena ( a 880 km de Cuiabá), neste sábado (25). Testemunhas só ouviram o disparo de tiros e quando saíram na rua, já o encontraram sem vida. Um dos tiros atingiu a cabeça da vítima. À Polícia Militar foi relatado ainda que um homem estava caído na rua ao lado da moto. Quando a PM chegou, isolou o local e acionou uma ambulância do hospital municipal. Um dos funcionários constatou a morte da vítima. Ele estava com quatro perfurações causadas por arma de fogo, sendo um na cabeça, e os outros três no tórax e costas. Não há informações sobre o suspeito do crime. Conforme a polícia, a vítima já tinha passagens criminais e que era conhecido por traficar na região. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Outro caso Gernane da Costa Luz, 38, foi morto no final da noite de sábado (25), no bairro João Godofredo, em Poconé ( a 104 km de Cuiabá), após ser esfaqueado. A motivação do crime ainda é desconhecida e ninguém foi preso. Conforme a Polícia Militar da cidade, a ocorrência aconteceu por volta das 23h30. Eles foram acionados via 190 e quando chegaram no local, encontraram a vítima caída.

