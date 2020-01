Regional 26/01/2020 13:19 Gazeta Digital Caminhoneiro é sequestrado e tem carga roubada na região Sul de MT Foto: Reprodução Caminhoneiro de 36 anos foi sequestrado por bandidos no restaurante de um posto na BR-364, em Jaciara (144 km ao Sul de Cuiabá), na noite de sexta-feira (24). Ele passou quase 10 horas refém dos bandidos, quando foi liberado já na madrugada de sábado (25), em Dom Aquino (166 km ao Sul de Cuiabá). Conforme a vítima, ela foi abordada pelo suspeito por volta das 20h no restaurante. O homem estava armado e o levou para dentro do seu caminhão. Ele foi encapuzado e, em seguida, colocado no carro com outros dois assaltantes. O suspeito que o abordou foi dirigindo o seu caminhão, ele tinha sotaque cuiabano, moreno alto e de bigode. Após algum tempo, os bandidos disseram para a vítima que só queriam roubar a carga da carreta – não foi informada qual era – e que abandonariam o caminhão junto com a vítima. Já na madrugada de sábado, por volta das 5h, ele foi deixado no bairro Vila Operária, já em Dom Aquino. Ele foi socorrido por moradores, que prestaram socorro e acionaram a polícia. O celular dele foi levado na ação. O caminhão não havia sido encontrado até o final da ocorrência. O caso segue sendo investigado. .

