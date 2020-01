Regional 27/01/2020 16:16 Mulher é presa ao tentar entra no "Ferrugem" com celulares, USB's e chips dentro da vagina Uma mulher de 32 anos foi presa no último sábado (25), após ser flagrada por agentes penitenciários, tentando entrar na Penitenciária de Ferrugem, em Sinop, com dois minis celulares, dois carregadores desmontados, um cabo USB e 5 chips de celulares na vagina.

A localização dos objetos ocorreu após os agentes desconfiarem e encaminharem a suspeita para exame de raio-X no Hospital Regional de Sinop. Durante conversa, a mesma confessou que entregaria os aparelhos para o marido que cumpre pena por roubo.

