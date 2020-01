Regional 28/01/2020 06:35 Só Notícias/Herbert de Souza Caminhão pega fogo na MT-320 próximo a cidade de Colider Foto: Divulgação Um incêndio atingiu um caminhão, esta tarde, na MT-320, a cerca de 19 quilômetros de Colíder (cerca de 150 quilômetros de Sinop). A equipe do Corpo de Bombeiros chegou a ser acionada, porém, pessoas que passavam pelo local já haviam conseguido controlar as chamas. Ainda segundo a assessoria, os voluntários usaram extintores portáteis e terra para abafar o fogo. Já os bombeiros cortaram o cabo da bateria e resfriaram o veículo. Esta manhã, conforme Só Notícias já informou, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para acabar com um incêndio em um carro (marca e modelo não informados), que estava estacionado na avenida Guarantã, nas proximidades de um centro de reabilitação, na região do bairro Cidade Nova, em Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop). No final de semana, em Sinop, um VW Gol foi destruído pelo fogo. Ontem, em Alta Floresta, um caminhão ficou parcialmente danificado em incêndio.

