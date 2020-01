Regional 28/01/2020 08:25 Neocleciana Gonçalves – SECOM PRF MT Sinop: Motociclista tenta fugir da PRF na BR-163 Nucom.MT Jovem de 18 anos sem habilitação acabou sendo alcançado numa lavoura Um rapaz de 18 anos tentou fugir de uma fiscalização da PRF (Polícia Rodoviária Federal), na BR-163, em Sinop/MT, no sábado (25). Os agentes realizavam fiscalização no Km 841, quando ordenaram a parada ao veículo, mas o condutor iniciou fuga. Foi feito acompanhamento tático e o motociclista então entrou numa estrada rural e depois em uma lavoura, onde acabou sendo alcançado. O jovem fugiu por não possuir habilitação e o veículo estar com outras irregularidades, como licenciamento atrasado desde 2017. Ele foi autuado por conduzir veículo sem ser habilitado, sem equipamentos obrigatórios (a motocicleta não possui espelhos retrovisores) e sem estar com o licenciamento em dia. O rapaz ainda vai responder pelo crime de trânsito de dirigir veículo automotor sem habilitação e gerando perigo de dano. Já o proprietário foi autuado por permitir a condução por pessoa não habilitada. A motocicleta foi recolhida ao pátio.

