Regional 28/01/2020 11:28 REPORTERMT Cuiabá: Jovem tenta matar mãe a facadas para pegar dinheiro e comprar drogas Um usuário de drogas de 18 anos esfaqueou a própria mãe na manhã dessa segunda-feira (27) e ateou fogo em colchão da casa da família, no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá. O jovem teria surtado depois que a mãe negou dinheiro para comprar drogas. Segundo o boletim de ocorrência, uma mulher de 45 anos foi até a base da PM no bairro São João Del Rey, onde relatou que após um longo dia de trabalho chegou em casa por volta das 22h30 horas do dia anterior, quando seu filho lhe pediu dinheiro para comprar drogas. Ela relatou que diante da negativa, o acusou tentou pegar o dinheiro à força. Ela conta que ele (filho) pegou uma faca e partiu para cima dela, desferindo vários golpes que causou lesão em seu braço esquerdo. Ferida, ela saiu de casa e foi se esconder na casa de vizinhos. A mulher relatou ainda, que filho ameaçou colocar fogo na casa caso chamasse a polícia. Os militares seguiram até a casa da vítima e constatou que o acusado havia colocado fogo no colchão da cama e quebrado o tanque de lavar roupas. No local, os PMs apreenderam a faca utilizada no crime ainda com vestígio de sangue. O filho e a mãe foram levados até a UPA Pascoal Ramos, onde receberam atendimento médico e foram liberados. O acusado foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio e encaminhado para audiência de custódia da justiça.

