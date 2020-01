Regional 28/01/2020 15:31 G1MT Mulher morre após ser atingida por tiros em avenida de Colniza Uma mulher morreu após ser atingida por vários disparos em Colniza, a 1.065 km de Cuiabá. Isangela Batista Pereira, de 32 anos, estava em uma avenida da cidade quando o crime ocorreu. A vítima sofreu ferimentos no antebraço esquerdo, na orelha e no tórax. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso, que foi registrado no final da tarde de sábado (25), está sendo investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi preso.

Voltar + Regional