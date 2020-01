Regional 29/01/2020 17:05 Prefeitura de Nova Monte Verde reconstrói Ponte na MT 160 Foto: Divulgação A Prefeitura de Nova Monte Verde, por meio da Secretaria de Obras, realizou neste final de semana (25 de janeiro) uma minuciosa operação de reconstrução de uma Ponte de 40 metros na MT 160. Conhecida popularmente como ponte da Daiane, no rio Bruno, a construção vinha apresentando problemas estruturais, devido à complexidade de sua extensão a MT teve de ser temporariamente interditada. Segundo o comunicado anunciado pela Prefeitura, a interdição durou aproximadamente 10 horas. Além da ponte o Secretário de Obras, Devanir dos Santos, informou que está com uma equipe na MT 160 realizando pequenos reparos em pontos críticos. Devido ao período de chuvas intensas, a equipe vem trabalhando em 04 frentes buscando assim atender o maior número de casos possível. A Secretaria ressaltou que as equipes estão atuando apenas nos pontos críticos das estradas devido a grande demanda neste período, salientando que Nova Monte Verde possui mais de 800 km de vias municipais. Segundo informações da Secretaria de Obras, através de uma solicitação da Prefeita Bia, uma das equipes será destinada para fazer a manutenção das vias no perímetro urbano no decorres desta semana, estando a depender da estabilização do clima para a retirado do cascalho.

