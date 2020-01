Regional 30/01/2020 05:13 G1MT Placas do Mercosul passam a valer no sábado (1°) e preço médio em MT é de R$ 120 Foto: Marlos Ney Vidal A placa do Mercosul passa a ser exigida a partir do próximo sábado (1º), em todo o país. Entretanto, de acordo com o Departamento de Trânsito de Mato Grosso (Detran-MT), Mato Grosso e outros 17 estados ainda não aderiram ao sistema. Por outro lado, o Detran-MT já realizou todas as alterações necessárias para a implantação do novo modelo de emplacamento e aguarda a gestão por parte do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) para aderir a esse novo modelo de placa. O prazo estimado para a adesão é de 60 dias, a partir do dia 31 de janeiro. O novo modelo deve ser adotado pelos proprietários de veículos que fizerem o primeiro emplacamento e os que precisarem de transferência para outro município ou estado. A obrigatoriedade deste novo modelo está prevista na Resolução nº 780/2019 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), que também prevê a instalação da nova placa em casos de roubo, furto, dano ou extravio da placa, e nos casos em que haja a necessidade da segunda placa traseira. Ainda segundo o Detran-MT, o valor atual do par de placas no estado é de aproximadamente R$ 120. O valor cobrado pelo estampador. Esse serviço é realizado por empresas credenciadas. Porém, será feito um estudo para a fixação do valor máximo a ser cobrado. Essa medida evitará cobrança abusiva e permitirá a prática da livre concorrência, garantindo menores preços para o cidadão. Modelo de como deve ser a novo placa — Foto: Contran Quem precisará trocar Veículos novos: Primeiro emplacamento. Veículos em circulação: Troca de município e/ou estado;

Se as placas forem furtadas;

Se as placas forem danificadas.

