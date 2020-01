Regional 30/01/2020 08:30 Notas falsas de cem reais são apreendidas em Mato Grosso Foto: Divulgação Nesta quarta-feira (29/01), a Polícia Militar realizou apreensão de dez cédulas falsas de cem reais no Setor Campinas em Barra do Garças (509 km de Cuiabá). O fato ocorreu após o comunicante checar a caixa de correspondência de sua casa, percebeu que havia um pacote no qual o destinatário estava rasurado, ao abrir encontrou dez cédulas de cem reais que não possui características de notas verdadeiras. De imediato acionou a PM que esteve no local e registrou o fato encaminhando as notas para a Polícia Civil investigar a origem do envio. PM ALERTA

Alertamos aos comerciantes e a sociedade em geral que o Carnaval se aproxima e com isso aumenta o fluxo de pessoas em diversos segmentos do comércio o que gera oportunidade para suspeitos realizarem compras e pagar por serviços utilizando-se de notas falsas.

