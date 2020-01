Regional 30/01/2020 08:49 G1MT Caminhoneiros param em posto para jantar, são sequestrados e ladrões e roubam 76 toneladas de soja em MT Foto: Polícia Militar de Mato Grosso/Assessoria Ladrões renderam dois caminhoneiros na terça-feira (28) e roubaram duas cargas com 76 toneladas de soja na região de Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá. Segundo a Polícia Militar, os dois caminhoneiros que tiveram as carretas roubadas foram mantidos em cárcere privado em uma área de mata às margens da BR-163, na entrada da estrada das ‘7 placas’, a pelo menos 20 quilômetros de Rondonópolis. Pela manhã, pouco antes de localizar os motoristas, a PM recuperou uma carretas e a carga com quase 38 toneladas de soja. Da outra carreta recuperou o cavalo mecânico, a carga, também de 38 toneladas de soja, está desaparecida. Quando localizaram o ‘cavalo’ mecânico da primeira carreta que os policiais militares descobriram que os motoristas estavam sem dar notícia para a transportadora para a qual trabalhavam. Ao serem resgatados os motoristas, de 29 e 40 anos, relataram que foram rendidos e assaltados na noite de terça-feira no posto de combustível onde pararam para jantar, e levados para o cativeiro. Parte do trajeto eles fizeram em uma das carretas, depois foram transferido para um carro de passeio com a cabeça coberta por fronhas até serem levados para a mata, onde permaneceram sob a vigilância de um assaltante. A PM levou os dois motoristas e todo o material apreendido para a 1ª Delegacia de Polícia de Rondonópolis. Os policiais continuam à procura de identificar e prender os assaltantes e recuperar o ‘cavalo’ de uma das carretas.

Voltar + Regional