Regional 30/01/2020 16:46 Maricelle Lima Vieira | PMMT Nova Santa Helena: PM prende suspeito de andar armado e ameaçar matar outro homem Foto: Divulgação Policiais militares de Nova Santa Helena (a 622 km de Cuiabá) prenderam na noite desta quarta-feira (29.01) um homem por porte ilegal de arma de fogo, no bairro Vila Atlântica. Com ele, foi apreendida uma espingarda calibre 32, com cinco cartuchos intactos. De acordo com o boletim de ocorrência, uma denúncia descrevia que um homem estaria armado e circulando pelas ruas do bairro procurando por outro homem. Conforme o denunciante, o suspeito dizia que tiraria a vida de outra pessoa. Um morador relatou que o homem armado seria seu inquilino. Os policiais foram até o imóvel e encontraram o homem e o armamento apreendido. Referente ao homem procurado, ele não foi localizado. Os moradores disseram que o homem não reside na cidade.

