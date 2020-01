IPTU 2020: Pagamento em parcela única terá desconto de 25% em Nova Bandeirantes

Já está disponível no site da prefeitura de Nova Bandeirantes, a consulta do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Os contribuintes poderão pagar o tributo em parcela única com desconto de 25% ou em até 5 parcelas com 10% de desconto. A cota única e as demais parcelas deverão ser impressas no site da prefeitura (clicando AQUI). O prazo final é dia 04/06/2020

Pagamento

O pagamento poderá ser realizado nas Casas Lotéricas para valores até R$ 2.000,00 , nos guichês da Caixa Econômica Federal para valores até R$10.000,00 e nos demais bancos credenciados somente pagamento via meio eletrônico para qualquer valor, conforme determinação do BACEN – Banco Central do Brasil.

Desconto progressivo

Os contribuintes que efetuaram o recolhimento integral da parcela única do IPTU nos exercícios anteriores serão beneficiados com a bonificação de desconto progressivo previsto pela legislação municipal.