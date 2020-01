Regional 31/01/2020 06:03 Maricelle Lima Vieira | PMMT Suspeitos são detidos por tráfico de drogas em Cuiabá, Sinop, Alta Floresta e Nova Mutum Foto: Divulgação Policiais militares de Cuiabá, Sinop, Alta Floresta e Nova Mutum prenderam nesta quarta-feira (29.01), cinco homens por tráfico de droga. Suspeitos e droga foram encaminhados às respectivas delegacias. Na capital, no bairro CPA III, uma equipe da Força Tática estava em patrulhamento quando foi informada que um homem estaria traficando próximo a um campo de futebol. Na busca, o suspeito foi localizado. Ele tentou correr quando viu a viatura, porém, foi contido. Os agentes foram até a sua residência onde encontraram 25 porções de cocaína e de pasta base de cocaína, além de dinheiro. Em Alta Floresta, os policiais estavam em ronda pelo bairro Vila Nova quando viram o suspeito, que já foi detido em outras ocasiões por tráfico de drogas. Devido ao seu histórico, os militares o abordaram e encontraram em seu bolso porções de pasta base e de maconha. Indagado, ele disse que teria mais droga em sua casa. Os policiais foram até o local, onde apreenderam mais porções de maconha embaladas para comercialização. Droga apreendida no bairro CPA III Foto: PMMT Em Sinop, no bairro Jacarandas, uma equipe da Força Tática estava em ronda ostensiva quando viu um homem que saiu correndo para dentro da sua residência quando viu a viatura. Os policiais viram também quando ele jogou um objeto no telhado da casa vizinha. O objeto se tratava de meio tablete e porções de maconha. O suspeito foi detido logo em seguida. Em Nova Mutum, no bairro Industrial Sul, a denúncia apontava que dois homens estariam traficando em uma casa noturna. Quando chegaram no local, os policiais foram informados que os suspeitos estariam hospedados no hotel ao lado do estabelecimento comercial. Os suspeitos foram abordados e negaram serem traficantes. Durante vistoria nos respectivos quartos foram encontrados nove pinos de cocaína, dinheiro, um rádio comunicador, celulares, além de pinos vazios. Droga apreendida em Nova Mutum Foto: PMMT

