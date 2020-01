Regional 31/01/2020 06:24 Só Notícias/Cleber Romero com Altair Anderli, de Lucas do Rio Verde Empresário e filha morrem em colisão envolvendo caminhão entre Sinop e Sorriso Foto: Divulgação O empresário Cleyton Nunes, 40 anos, morreu, esta tarde, em um violento acidente ocorrido na BR-163, entre Sinop e Sorriso. Ele dirigia um Honda CRV prata, com placas de Lucas do Rio Verde, que colidiu com um Mercedes Benz vermelho, a cerca de dez quilômetros do trevo de acesso ao município de Vera.. Cleyton morreu ainda no local. A filha dele, Maria Eduarda, de 8 anos, foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada para o Hospital Regional. A menina acabou não resistindo aos ferimentos e falecendo, no início da noite. O Corpo de Bombeiros também socorreu uma mulher, de 32 anos, que apresentava suspeita de fatura no perna e braço esquerdo, e um menino de 8 anos. O estado atual de saúde das duas vítimas não foi confirmado. Já o motorista do caminhão não ficou ferido. Com o violento impacto, o caminhão baú, placas de Itaúba, e o carro saíram da rodovia e ficaram na área de escape. O Honda CRV ficou com a lateral do motorista completamente destruída. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) analisou o local e emitirá laudo para a Polícia Civil apontando a causa da colisão. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Sorriso também registrou a ocorrência. O empresário era dono de uma pastelaria em Lucas do Rio Verde e estaria retornando de férias do Pará, ao lado de familiares. O corpo de Cleyton está no Instituto Médico Legal (IML) de Sinop para necropsia. Ele e a filha serão trasladados, nesta sexta-feira, para Lucas. Ainda não há informações sobre os horários e locais dos procedimentos fúnebres. A BR-163 não chegou a ficar interditada por causa do acidente e o tráfego flui normalmente no local.

