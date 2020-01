Regional 31/01/2020 16:48 Flávia Borges, G1 MT Mulher morre com suspeita de dengue hemorrágica em Sinop Hospital Regional de Sinop — Foto: Jean Alencar/Secom-MT Suzana estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sinop e seu estado de saúde era considerado grave. Uma mulher morreu na manhã desta sexta-feira (31), no Hospital Regional de Sinop, a 503 km de Cuiabá, com suspeita de dengue hemorrágica. Suzana de Sá Felix Martins, de 28 anos, era moradora de União do Sul, a 689 km da capital. A Secretaria Estadual de Saúde (SES), por meio da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica, confirmou a morte e informou que o caso está sendo investigado por técnicos das Vigilâncias Sanitária, Ambiental e de Atenção Básica, que estão em Sinop. Suzana estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional e seu estado de saúde era considerado grave. Outros casos Em 22 de janeiro uma mulher de 52 anos também morreu com suspeita de dengue hemorrágica no Hospital Regional de Sinop. Ainda neste mês, em Sinop, outras três pessoas estavam internadas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) com suspeita de dengue, sendo uma criança de 7 anos com suspeita de dengue hemorrágica e duas mulheres. No dia 28 de dezembro de 2019, outra criança, de 8 anos, morreu em Sinop com suspeita de dengue hemorrágica. Conforme o último boletim epidemiológico divulgado em dezembro do ano passado pela SES, ocorreram três óbitos por dengue grave no estado em 2019. A morte da criança de 8 anos registrada no fim de dezembro não havia sido contabilizada nesse boletim. As mortes registradas pela secretaria ocorreram em Primavera do Leste, São Félix do Araguaia e Confresa, a 239 km, 1.159 km e 1.160 km de Cuiabá, respectivamente.

Voltar + Regional