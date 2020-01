Regional 31/01/2020 18:39 Bruno Bortolozo, TV Centro América Carro se choca com carreta e acidente provoca engarrafamento na BR-163 em MT Acidente foi registrado na BR-163, em Sorriso — Foto: Diogo Pereira/TVCA Uma colisão entre um pálio e uma carreta provocou engarrafamento na BR-163, próximo a Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Não houve mortes, entretanto, pelas condições dos veículos envolvidos, o acidente foi considerado de grandes proporções, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda de acordo com os bombeiros, na carreta, assim como no carro, havia apenas os motoristas. Apenas o condutor do pálio ficou ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso. A pista chegou a ser parcialmente bloqueada e o trânsito no local ficou lento. Equipes da concessionária que administra a rodovia também estiveram no local para prestar socorro às vítimas e controlar o tráfego na via. A Perícia Oficial e Identificação Técnica e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local para apurar as causas do acidente.

