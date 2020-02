Regional Sinop 02/02/2020 11:10 Alecy Alves | Secom-MT Força Tática e CAR de Sinop prendem três suspeitos fazendo entrega de droga Foto: Divulgação Em duas ações distintas, realizadas na noite de ontem(31), policiais da Força Tática e do grupo CAR(Comando de Ação Rápida) da Polícia Militar prenderam em Sinop(50km de Cuiabá), em flagrante delito, dois homens e uma mulher que faziam entrega de troca. As primeiras prisões, de um casal, a mulher de 26 e o homem de 28 anos, ocorreram por volta das 19h30, perto do ginásio de esportes Carlos Pasa. O casal estava em um veículo Gol, de cor branca, no qual havia 13 porções de maconha e uma pedra de pasta base de cocaína, além de quase R$ 900 em notas de pequeno valor. Ao abordar pelos policiais do Comando de Ação Rápida, o homem logo o identificaram com um traficante com diversas passagens policiais, bastante conhecido na região. Na outra ocorrência, por voltas das 22hs, também na região do mesmo ginásio de esportes, o suspeito preso, de 19 anos, utilizava uma motocicleta para fazer entrega de droga. Os policiais apreenderam diversas porções embaladas de maconha e pasta base de cocaína sendo transportadas. Na casa dele, próximo do local que foi parado pela PM, onde funcionaria uma ‘boca de fumo’, foram apreendidas mais 24 porções de maconha, balança de precisão, três rolos de papel filme e outra sacolas supostamente para embalar entorpecente, além de duas cédulas de dólar, R$ 140 e dois relógios de pulso. Tanto o casal quanto o homem que supostamente agia sozinho foram conduzidos para o plantão da Delegacia de Polícia Judiciária.

