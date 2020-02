Bandido morre em troca de tiros com PMs de Peixoto e moto e recuperada

Na tarde de ontem (02), os policiais militares das cidade de Peixoto de Azevedo, cerca de 70Km de Colíder, estavam realizando rondas pela área central "Centro Antigo", quando teriam visualizado dois suspeitos em uma motocicleta Honda Fan de cor preta de emplacamento NUD-0584 da cidade de Terra Nova do Norte/MT, sendo essa produto de "Roubo ou Furto", sendo que o passageiro, identificado como Marcos Antônio Ferreira, suspeito que possui diversas passagens criminais como; "Roubo e Receptação", estava sem capacete é o piloto do sexo masculino, seria o suspeito de ter realizado o "Furto da motocicleta".



Sendo, que os suspeitos ao visualizarem a GUPM, realizaram disparos de arma de fogo em direção da VTR, é empreendendo fuga inicialmente na pela Rua Lauro Leite esquina com a Rua do Comércio e finalizando uns 2 km depois no Bairro Aeroporto no final da Travessa 10 da Rua Caiçara, local esse sendo uma rua sem saída e com o córrego e um matagal alto de difícil acesso.



Diante da situação foi realizado o acompanhamento com o uso de sinais sonoros, luminosos e verbalização, sendo que a todo momento os suspeitos tentavam contra a vida da GUPM, bem como de terceiros realizando manobras perigosas em alta velocidade, pulando canteiros e quase atropelando diversos pedestres pelo caminho. Sendo que no final da Travessa 10, os suspeitos caíram da motocicleta após chegar ao final da rua realizando mais disparos em direção a VTR. Então houveram troca de tiros para revidar injusta agressão.



Logo apos os suspeitos entraram no mato/córrego, sendo acompanhados pela GUPM, que durante a troca de tiros o suspeito Marcos, foi alvejado na região do Tórax, vindo a cair ao solo e dentro do córrego e o outro suspeito continuou a realizar disparos de arma de fogo contra a GUPM, que teve que se abrigar, tendo ele assim conseguido empreender fuga. E durante toda a situação foi solicitado apoio das outras GUPM, no entanto devido a indisponibilidade de meios de comunicação direta o desenrolar da ocorrência, foi sendo mandada no Grupo do Aplicativo do mensageiro do Batalhão 22º BPM.

Os policiais também solicitaram apoio no grupo, para que alguém chama-se uma Ambulância, porém como não haviam meios de confirmar se ela estava a caminho a GUPM, prestou socorro ao suspeito que foi tirado do local ainda com vida e encaminhado para o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. Ja no Hospital foram prestados os primeiros atendimentos medicos, e sendo constato pelo Médico plantonista, que o suspeito se encontrava em óbito.



No local do confronto aonde os suspeitos teriam caído da moto, estiveram mais duas guarnições, ajudando no isolamento do local e rondas nas proximidades para possível localização do segundo suspeito. pós os fatos foram acionado a equipe da POLITEC e os investigadores da PJC, os quais compareceram no local, realizando a respectiva perícia.



No local, ainda foi localizado e apreendido alguns materiais como: 01 Motocicleta Honda FAN Preta de Placa NUD-0584 (Produto de Roubo ou Furto conforme B.O nº 2020.31610), 01 chinelo rasgado do suspeitos que teve êxito na fuga, 01 Capacete preto do mesmo suspeito e 01 Simulacro de Pistola preta com a escrita TAURUS muito similar a uma arma real, que estava com o suspeito Marcos.