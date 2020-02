Regional 03/02/2020 09:50 Só Notícias/Cleber Romero Colisão entre carreta e moto deixa 2 em estado grave em Nova Santa Helena O acidente envolvendo uma carreta (marca e modelo não informados) e uma Honda Bros laranja ocorreu na MT-322, em Nova Santa Helena (124 quilômetros de Sinop), ontem, no final da tarde. Dois homens que estavam na motocicleta foram socorridos em estado grave e levados em uma ambulância ao Hospital Regional de Colíder. Um sargento da Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que a colisão foi sobre a ponte do rio de Fogo. “O carreteiro se aproxima da ponte que ainda é de madeira quando o condutor da moto tentou passar pelo pequeno espaço na lateral da ponte, acabaram caindo e batendo na lateral da carreta”, explicou o militar. Por muito pouco, um dos ocupantes não caiu no rio. “Eles haviam acabado de sair de uma festa e aparentavam estar em visível estado de embriaguez. Aqui em Nova Santa Helena a Polícia Militar tem feito constantemente abordagens para evitar esse tipo de acidente”. A motocicleta foi retirada do local, apreendida e encaminhada ao pátio da PM. As responsabilidades pelo acidente ainda devem ser investigadas pela Polícia Civil.

Voltar + Regional