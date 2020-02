Regional 03/02/2020 10:45 RdNews Tenente-coronel da PM é preso após briga com prostituta e travesti em VG Um tenente-coronel da reserva da Polícia Militar, de 48 anos, entrou em uma situação um tanto inusitada na madrugada desta segunda (3) na região do Zero Km em Várzea Grande. Ele contratou uma garota de programa e ela, junto com uma travesti, tentou extorqui-lo. A situação piorou e eles entraram em vias de fato, sendo encaminhados à delegacia. O nome do militar não foi divulgado por conta da lei de abuso de autoridade, que veta exposição de pessoas na condição de suspeitas. Após prestar depoimento, a travesti não quis apresentar queixa contra o PM, e ambos foram liberados. A reportagem do apurou que o aposentado deu entrada no motel, teve o programa com a mulher, mas, após o término, uma travesti entrou no quarto tentando ter relações com o oficial que não aceitou. A travesti então teria tentado extorqui-lo e ambos acabaram brigando. De acordo com o boletim de ocorrência (BO) toda a confusão ocorreu no motel Classe. Equipe da PM foi acionada para atender o caso de agressão e lesão corporal, tendo como autor um oficial da corporação. Quando os policiais chegaram ao motel, o militar narrou que foi até a região do Zero e fechou com um programa com uma garota. Entretanto, ao dar entrada no motel, ela teria tentado extorqui-lo cobrando a mais R$ 2 mil reais. Por causa disso que a briga aconteceu. A travesti sofreu escoriações não especificadas no BO. Precisou ser encaminhada ao Pronto-socorro de VG. Após o atendimento foi encaminhada também para a delegacia, assim como o tentente-coronel e a prostituta. O caso será investigado pela Policia Civil.

