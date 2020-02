Regional 03/02/2020 18:55 Operação Lei Seca em Sorriso apreende 34 veículos e recolhe 13 CNHs Forças de segurança do município de Sorriso (420 km ao norte de Cuiabá) realizaram neste último fim de semana mais uma edição da Operação Lei Seca, na área central da cidade. De acordo com o delegado da Polícia Judiciária Civil, André Eduardo Ribeiro, foram realizadas abordagens a 135 veículos, sendo que seis pessoas foram detidas por embriaguez na condução de veículos. “Tivemos também 13 Carteiras Nacional de Habilitação recolhidas, 135 testes de alcoolemia e 34 veículos apreendidos, entre motos e carros.”. A operação é realizada com o intuito de coibir as ocorrências de trânsito, em que há condução de veículos por suspeitas e embriaguez ou com documentações irregulares.

Participaram da operação equipes da Polícia Judiciária Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) e agentes de trânsito do município.

