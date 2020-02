Regional 04/02/2020 10:32 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM prende mulher que engoliu droga para fugir do flagrante em Nova Mutum Material apreendido estava com suspeito e homem com quem divide moradia - Foto por: PMMT Policiais militares de Nova Mutum (a 264 km de Cuiabá) prenderam na madrugada desta terça-feira (04.02), um homem e uma mulher por tráfico de drogas, no bairro Jardim I. Foram apreendidos com a dupla, dinheiro, porções de maconha, pasta base de cocaína, cocaína e ácido bórico, além de munições de calibres 12 e 16, duas balanças, celulares e dois vidros de eter. Conforme o boletim de ocorrência, os agentes estavam em ronda quando foram informados por meio de denúncia que uma mulher estaria traficando na praça do bairro. Em diligência na busca da suspeita, os policiais a encontraram e quando ela viu a viatura tentou esconder algumas porções de entorpecente na boca. Na abordagem, a mulher confessou que para fugir do flagrante engoliu algumas porções de maconha. Ela acrescentou que trabalha para o tráfico e entregou aos militares o restante das porções de maconha que estavam em seu bolso, além de dinheiro. Como estavam estavam próximos de sua residência, a suspeita disse que haveria mais droga no imóvel. No local, os policiais estavam em varredura quando o homem chegou e também foram encontrados em seu quarto mais porções de maconha, cocaína e munições. Ele também confessou que trabalha para o tráfico sendo o seu meio de “levantar uma grana”.

