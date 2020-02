Regional 04/02/2020 12:44 Mineradora global do grupo Votorantim abre vagas de emprego; vagas em Aripuanã A Nexa é uma mineradora global de zinco, cobre e chumbo, e faz parte do conglomerado de empresas investidas da Votorantim. Atualmente, a companhia está com muitas vagas de emprego abertas para diversos cargos em diferentes estados do país. A mineradora Nexa acredita que a mineração é a base para a evolução da sociedade. O ingrediente fundamental que vai sustentar a essência dos produtos e serviços que precisamos para nos desenvolver. Veja a seguir as vagas disponíveis na empresa e os respectivos locais de atuação Analista de Logística Pleno – ARIPUANA-MT Analista de Materiais Pleno – VAZANTE-MG Analista de Meio Ambiente Pl – ARIPUANA-MT Analista de Planejamento e Custos de Projetos Pleno – PARACATU-MG Coordenadora/Coordenador de Meio Ambiente – JUIZ DE FORA-MG Coordenador (a) de Geomecânica/ Geotécnia – ARIPUANA-MT Coordenador de Manutenção – PARACATU-MG Coordenador de Planejamento e Manutenção – JUIZ DE FORA-MG Engenheiro (A) SR – PLANEJAMENTO DE MINA – ARIPUANA-MT Engenheiro (a) Sr. (Ventilação de Mina Subterrânea) – ARIPUANA-MT Engenheiro de Manutenção Pleno – PARACATU-MG Engenheiro de Minas Sênior – PARACATU-MG Engenheiro Eletricista Sênior – Projetos – VAZANTE-MG ENGENHEIRO SEGURANÇA DO TRABALHO SR – VAZANTE-MG Estagiário/ Estagiária – Engenharia Civil – JUIZ DE FORA-MG Vagas de Estagio Comercial de Vendas – SÃO PAULO-SP Estagio em Comunicação Externa – SÃO PAULO-SP Mantenedor B – VAZANTE-MG Mantenedor IV – PARACATU-MG Operador (a) de Equipamentos (Perfuração Vertical – Fandril) – ARIPUANA-MT Operador (a) de Sondagem – Sondador(a) – ARIPUANA-MT Operador (a) III – Ustulação – JUIZ DE FORA-MG Supervisor de TranspoTécnico Manutenção II – PARACATU-MG Técnico Manutenção IV – Inspetor mecânico – PARACATU-MG Técnico Manutenção IV – Planejamento – PARACATU-MG Inscrição para as vagas de emprego na Nexa Para concorrer a qualquer uma dessas vagas na líder global do grupo Votorantim, você deve clicar neste link aqui (https://vempranexa.gupy.io/) e será direcionado para a página de candidatura da empresa.

