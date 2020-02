Apostador de Cuiabá ganha sozinho na Quina e fatura R$ 16,6 milhões

Depois de 13 sorteios seguidos sem vencedores, uma aposta de Cuiabá (MT) faturou sozinha o prêmio acumulado da Quina no concurso 5188, realizado na noite de hoje em São Paulo. Os números sorteados foram 12-23-31-35-63. Segundo a Caixa, o bilhete premiado vai ganhar uma quantia total de R$ 16.620.621,91.

O banco também informou que outras 137 apostas foram premiadas na faixa da quadra. Cada uma delas vai receber R$ 7.175,59. O terno vai pagar prêmios individuais de R$ 142,10 para os 10.403 bilhetes contemplados. A arrecadação total da Quina 5188 ficou em pouco mais de R$ 17 milhões.

O último sorteio da Quina com vencedores na faixa principal tinha acontecido em 18 de janeiro, no concurso 5174, quando uma aposta de Recife (PE) ganhou R$ 9,1 milhões também sozinha.

A Quina terá novo sorteio amanhã (5), de novo no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h (horário de Brasília). O evento é aberto ao público, e o espaço fica no Terminal Rodoviário do Tietê. O concurso 5189 terá transmissão ao vivo na internet por meio do canal oficial do banco no YouTube. O prêmio volta a ficar estimado em R$ 700 mil.

Como participar do próximo sorteio da Quina?

Você pode escolher de cinco a 15 números de 1 a 80. As apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) de amanhã.

Quanto custa a aposta da Quina?

Com o reajuste implementado em 10 de novembro de 2019, agora apostar na Quina custa no mínimo R$ 2 (com cinco números), mas pode chegar a R$ 6.006 (com 15). Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.