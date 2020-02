Regional Matupá 05/02/2020 11:16 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM prende suspeito e apreende adolescente com drogas em Matupá Foto por: PMMT Policiais militares de Matupá (a 695 km de Cuiabá) prenderam um homem e apreenderam um adolescente por tráfico de drogas, no bairro Cidade Alta. Foram apreendidas porções de maconha, pasta base de cocaína, duas balanças e um bloco com anotações da venda do entorpecente. Conforme o boletim de ocorrência, uma denúncia apontava a venda de drogas no bairro e indicava os suspeitos. Os policiais identificaram a dupla, que ao perceber que seria abordada entrou em uma residência. No imóvel, encontraram uma mochila no quintal com todo material apreendido. O suspeito confessou ser o dono da droga e que iria dividir com o adolescente.

Voltar + Regional