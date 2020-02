Suspeito de tentativa de roubo é detido por populares em Carlinda

Uma mulher foi vítima de uma tentativa de assalto na noite de ontem quarta-feira (05), no município de Carlinda. De acordo com as informações da Polícia Militar, a vítima foi abordada por um homem após sacar uma quantia em dinheiro de uma agência bancária.

Segunda a PM, a vítima, uma mulher de 24 anos, ela foi surpreendida por um homem de 39 anos que tentou tomar o seu dinheiro. Ainda segundo a polícia, o suspeito não estava armado e acabou sendo detido por populares.

O suspeito foi conduzido à Delegacia Municipal de Alta Floresta