Regional Peixoto de Azevedo 06/02/2020 11:23 Maricelle Lima Vieira | PMMT Peixoto de Azevedo: Denúncia auxilia na identificação de casa usada no tráfico de drogas; 4 suspeitos detidos Drogas foram encontradas em vários cômodos da casa - Foto por: PMMT Policiais militares do distrito de União do Norte - município de Peixoto de Azevedo ( a 691 km de Cuiabá), prenderam nesta quarta-feira (05.02), quatro pessoas por tráfico de drogas, sendo três mulheres e um homem. Com o grupo foram apreendidas 25 porções de pasta base de cocaína e 11 de maconha. Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia apontava a residência como local frequentado por consumidores de drogas. Em monitoramento, os policiais perceberam que as pessoas chegavam e solicitavam a droga pelo portão da casa. Em certo momento, os agentes perceberam o fluxo intenso de pessoas e decidiram realizar a abordagem. Houve tentativa de fuga, mas as pessoas foram contidas. Durante a varredura, a droga foi sendo localizada em vários cômodos e móveis da casa, além de dinheiro.

