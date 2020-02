Regional Nova Monte Verde - MT 06/02/2020 19:50 Nortão em Revista Homem perde quase R$ 80 mil em Nova Monte Verde em golpe pelo WhatsApp Foto: Reprodução - Internet Um homem acabou perdendo quase R$ 80 mil em Nova Monte Verde-MT, após sofrer um golpe de um estelionatário por meio do aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp. O fato teria ocorrido na semana passada. De acordo com informações, a vítima reside em outro município, mas se deslocou até Nova Monte Verde para comprar um caminhão, que o golpista estava anunciando na internet. Entretanto, o caminhão que o estelionatário estava ofertando, dizendo inclusive que era seu, pertence na realidade, a um morador de Nova Monte Verde. Para ludibriar a vítima, o golpista inventou a seguinte história, afirmando que estava pegando o caminhão para receber uma conta, e que assim que a vítima depositasse o dinheiro, o verdadeiro dono iria transferir o documento do caminhão direto para a vítima. O golpe foi tão bem armado, que o golpista mandou mensagem para o verdadeiro dono do veículo, afirmando que tinha achado um comprador para o caminhão, e que o interessado (a vítima), iria vir pessoalmente buscar o caminhão. Entretanto, quando a vítima fez a transferência do valor, o golpista “sumiu do mapa”, desapareceu. A vítima teria tentado por meio do gerente da sua conta no banco, desfazer as transferências, mas já era tarde demais, o dinheiro já tinha “desaparecido”.

Voltar + Regional