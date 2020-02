Regional Mato Grosso - Coranovírus 07/02/2020 09:14 Primeira Hora. Mato Grosso tem 1º caso suspeito do Corona Vírus Reprodução Uma mulher ainda que não teve seu nome e idade revelados, está internada na área de isolamento do Hospital Regional, irmã Elza Geovanela, em Rondonópolis-MT, com a suspeita de ter contraído o corona vírus. A paciente, que é de origem asiática, disse ter entrado em contato com a Secretaria de Saúde, assim que desembarcou no Brasil. Segundo ela, não esteve na China, local onde o número de mortos chega à casa dos 600 pessoas, porém passou por vários países, onde o vírus está se alastrando. A mulher ainda disse que estaria sentindo, calafrio e estaria tossindo. Nessa última quinta-feira (6), por volta das 21h45, uma equipe médica esteve até a residência da paciente e realizou o transporte da mesma até a área de isolamento do HR. Em nota, a prefeitura de Rondonópolis, buscou tranquilizar a população, tratando o caso como uma suspeita da doença, porém nada confirmado. Segue a nota emitida pela Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde de Rondonópolis encaminhou nesta quinta-feira (6), por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma pessoa com sintomas de gripe que retornou de viagem à Ásia – mas não esteve na China – para o Hospital Regional de Rondonópolis. Por precaução, em função dos casos do novo corona vírus identificados no início deste ano, a paciente está em isolamento na unidade hospitalar para realização de exames e avaliação clínica com infectologista. O caso será devidamente informado ao Ministério de Saúde. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a paciente entrou em contato com a Pasta para informar que havia retornado para Rondonópolis após uma viagem à Ásia na quarta-feira (5) e que apresentava sintomas de gripe. Uma equipe do Samu foi acionada para encaminhá-la ao Hospital Regional. Os profissionais de saúde que fizeram o atendimento seguiram todos os protocolos do Ministério da Saúde e a ambulância utilizada para o transporte passou por processo de esterilização e ficará sem ser utilizada até a próxima segunda-feira (10). A Secretaria de Saúde destaca que o Hospital Regional de Rondonópolis é a unidade de referência para atender casos suspeitos do novo coranovírus na região.

Voltar + Regional