Prefeita conquista mais R$ 3 milhões para Nova Monte Verde

Serão investimentos na área da Educação, Saúde, Obras, Agricultura e Mobilidade Urbana.

Buscando recursos para o município, a Prefeita Bia realizou uma serie de visita a deputados federais em uma viagem à Brasília, início de fevereiro. Reafirmando compromisso de investimentos em várias áreas do executivo. Com uma boa relação no meio político, a Prefeita reuniu-se com 05 Deputados Federais e 01 Senador, assegurando assim investimentos que se somam R$ 3.046.392,00.

Somente o Senador da República, Jaime Campos, destinou mais de R$ 1 milhão em recursos para Nova Monte Verde. A Saúde irá receber uma emenda parlamentar no valor de R$ 400.00,00 para custeio – Nota de Empenho 498693. Para a Educação foi realizado uma indicação de emenda no valor de R$ 228.912,00 para aquisição de ÔNIBUS ESCOLAR zero quilômetro - Empenho FNDE NE 653226. O município também receberá investimento em asfalto, com a emenda parlamentar no valor de R$ 477.500,00 para pavimentação da Avenida Gentil de e conclusão da Rua Virgílio Pereira do Nascimento. O valor já foi empenhado e o Convênio já foi assinado - MDR NE 804994.

Em um destes encontros no Gabinete do Deputado Federal, Neri Geller, Bia teve a reiteração do compromisso do legislador com o município, que já destinou R$ 300.000,00 para aquisição de uma Máquina Retroescavadeira - via Ministério do Desenvolvimento Regional- MDR, recurso que já empenhado. Além do investimento na Obras, Geller garantiu uma emenda de R$ 150.000,00 para custeio da saúde pública, os quais serão pagos em 2020.

O Deputado Federal, Nelson Barbudo, que também fez indicação de EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL para Nova Monte Verde, no valor de R$ 400.000,00 para a aquisição de uma máquina PATROL MOTONIVELADORA, aumentando assim a manutenção e recuperação das estradas municipais.

No gabinete do Deputado Federal Juarez Costa (MDB), colega de partido de Bia e ex-prefeito do município de Sinop, a Prefeita agradeceu pelo recurso no valor de R$ 200.000,00 destinados ao custeio da saúde no final de 2019. Com uma visão municipalista, devido a sua experiência em prefeitura, o Deputado sabe das grandes dificuldades enfrentadas pelos municípios com à recuperação e manutenção das estradas. Desta forma Nova Monte Verde foi comtemplado com mais uma máquina PATROL MOTONIVELADORA no valor de R$ 590.000,00, a qual será entregue ainda no ano de 2020.

Já a Deputada Federal Rosa Neide tem apoiado o município desde o início do seu mandato, tanto que em 2019 confirmou a EMENDA PARLAMENTAR no valor de R$ 149.980,00 que foi feita a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para a Secretaria de Saúde. O recurso foi suficiente para aquisição de 1 carro Fiat Uno Zero Km, macas hospitalares, entre outros equipamentos.

Para 2020, a Deputada já confirmou EMENDA PARLAMENTAR no valor de R$ 150.000,00 que será destinado à reforma do piso da quadra poliesportiva da Escola Estadual Monte Verde, compromisso feito por ela com o corpo Diretivo da Escola em 2019, quando a deputada visitou o município, acompanhada pelo Deputado Estadual Valdir Barranco.

Com o esforço e empenho da Prefeita junto aos parlamentares, Nova Monte Verde terá um ano de muitas conquistas. Transformando assim o desenvolvimento, atraindo investimentos e criando mais oportunidade para a população.