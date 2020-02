Regional Sinop 07/02/2020 18:09 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM detém dupla em flagrante quando saia de empresa com produtos roubados em Sinop Arma e simulacro apreendidos e celulares recuperados - Foto por: PMMT Policiais militares de Sinop (a 500 km de Cuiabá) prenderam um homem e apreenderam um adolescente por roubo a um estabelecimento comercial, no bairro Jardim Umuarama. Com a dupla, foram aprendidos uma garrucha artesanal e um simulacro de revólver. Conforme o boletim de ocorrência, logo que informados do roubo, os militares foram para o local e no momento que chegaram deram de frente com os dois suspeito que saiam em fuga. Foi solicitado que eles se jogassem no chão. Durante a abordagem, foram recuperados dinheiro e os celulares das vítimas. Os funcionários da empresa relataram que sofreram ameaçadas e obrigados a abrir o cofre de onde foi levado R$ 400, mas que foram recuperados logo em seguida.

