Regional Nova Ubiratã 08/02/2020 15:30 G1MT Madeireiros são presos ao invadir área de preservação em Mato Grosso Reprodução/Internet Um grupo de madeireiros foi preso em flagrante ao invadir a área de preservação estadual de floresta, Estação Ecológica do Rio Ronuro, em Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7). De acordo com a Polícia Militar, após denúncia sobre a invasão, os policiais foram até o local e seguiram rastros de pneu até chegarem nos madeireiros, que estavam com motosserras e trator desmatando a área. O grupo foi encaminhado à delegacia e os materiais foram apreendidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), que acompanhou a operação. Durante investigação, a polícia descobriu que outros madeireiros estavam em uma região da reserva e foram até o local. Segundo a polícia, barreiras foram feitas durante a noite para cercar o grupo. Já na madrugada, um caminhão tentou sair da reserva, mas foi apreendido. Já os suspeitos que estariam desmatando a área conseguiram fugir. Na manhã de sexta-feira (7), a polícia encontrou mais um caminhão, uma pá carregadora e um trator escondido na mata. Todos os objetos foram apreendidos.

