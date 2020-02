Regional Carlinda 08/02/2020 16:14 Marcos José / Abraão Lincoln/ Radio Progresso FM Bandidos furtam Igreja em comunidade rural de Carlinda Um boletim de Ocorrência de furto a uma igreja foi registrado na tarde de sexta-feira (07). O fato aconteceu na Igreja Católica localizada na Comunidade Del Rey zona rural do município de Carlinda (37 km de Alta Floresta) e segundo relatos da zeladora ao chegar notou que a porta tinha sido violada e furtaram um botijão de gás e a bomba do poço. A ocorrência foi confeccionada pelos policiais do Núcleo da Polícia Militar e registrado na Delegacia de Policia Judiciária de Alta Floresta.

