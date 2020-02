Regional Colider 09/02/2020 17:52 Redação: Nativa News Ciclista morre após ser atropelado por veiculo Onix na MT-320 Foto: Latino/Colídernews Um ciclista morreu após ser atropelado por um Onix na MT-320, sentido Alta Floresta. De acordo com com informações do site Colíder News, a vítima é Lourivaldo da Silva, 48 anos, ele residia na zona rural de Colíder. O caso aconteceu por volta das 19h10 do último sábado (8). O motorista do veiculo Onix relatou para a Polícia que trafegava pela rodovia que a sua frente havia uma caminhonete, que desviou do ciclista, mas que ele não teve tempo suficiente para evitar o acidente. A vitima teve fraturas expostas em ambas as pernas e vários hematomas pelo corpo, e foi encaminhado ao Hospital Regional de Colíder, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito por volta das 00h00 de deste domingo. .

Voltar + Regional