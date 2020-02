Regional 09/02/2020 18:28 REPORTERMT Cuiabá: Projeto que acaba com férias de vereadores deve ser aprovado nos próximos dias Após sete anos tentando emplacar o projeto que acaba com o recesso do mês de julho, na Câmara de Vereadores Cuiabá, o vereador Mário Nadaf (PV), autor da proposta, acredita que desta vez a ideia será aprovada. A intenção de Nadaf é anular o período de “férias” dos vereadores no meio do ano. Ao , o parlamentar explicou que das nove assinaturas necessárias para apresentar a propositura, conseguiu 14. O projeto de Emenda a Lei Complementar será a principal pauta do Legislativo, na retomada do recesso de início de ano. Ao defender a propositura, ele destaca que o período atrapalha os trabalhos e interrompe as atividades e andamentos dos processos. “Isso é uma pequena cota de ‘sacrifício’ que vai fazer com que a Câmara deixe essa imagem negativa. Ela [Câmara de Cuiabá] pode ser uma das primeiras câmaras do Brasil a abolir o recesso do mês de julho”, justificou. “A nossa disposição é igual da Constituição, a vigente, ela inicia agora dia 2 de fevereiro - que acabou não começando porque a sala de sessões não está pronta - e vai até dia 17 de julho. Interrompe, esse é o famoso recesso de julho, até o dia 2 agosto e para novamente no dia 22 de dezembro, estar aliado com a Constituição, mas não precisa desse alinhamento. Cada Câmara tem o direto de dispor do seu período de funcionamento”, acrescentou. Ele explicou que para ser aprovado em 1ª e 2ª votação são necessários 17 votos que, acredita que conseguirá devido à colaboração que a proposta vai causar na imagem da Câmara, caso aprovada. “Pelo meu cálculo, se tiver coerência daqueles que subscreveram a proposta inicial, para mim só restam três votos. Mas, acredito na construção durante as votações dos votos restantes. Isso é uma medida favorável à imagem da Câmara perante à população”, disse. Emenda O vereador disse que proposta chegou a ser colocada em votação no plenário, mas foi adiada após o vereador Toninho de Souza (PSD) retirar de pauta e apresentar uma emenda que, além do recesso de junho, pretende encerar também o recesso de janeiro. Nadaf criticou a intenção de Toninho e declarou que a ideia não tem sentido. “Isso é desproporcional, não tem sentido um vereador não ter recesso. Eu não quero ser mais ou menos do que qualquer trabalhador”, comentou.

Voltar + Regional