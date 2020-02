Regional Nortão 10/02/2020 09:14 Só Notícias/Cleber Romero Itaúba: Micro-ônibus escolar atinge bitrem na BR-163 Foto: Divulgação O acidente envolvendo um micro-ônibus escolar e um bitrem (marca e modelo não informados) ocorreu, ontem à noite, no quilômetro 917 da rodovia federal, nas proximidades da comunidade Castanhal, em Itaúba (92 quilômetros de Sinop). Ninguém ficou ferido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) infirmou que a colisão foi traseira do micro-ônibus com o bitrem. Um policial explicou que a rodovia ficou com uma das pistas interditada até a remoção dos dois veículos. O micro-ônibus pertence à prefeitura de Cláudia. A secretaria de Educação Claudevania Barbon Anderle confirmou, ao Só Notícias, que estava apenas o motorista. “Ele havia levado os alunos que estudam na escola Agrícola, em Terra Nova do Norte. O acidente ocorreu quando estava retornando. Ainda não temos detalhes do acidente. O motorista ainda será ouvido, mas o importante é que ninguém ficou ferido”. O micro-ônibus escolar ficou com a frente completamente destruída.

