Regional 11/02/2020 08:25 Adolescente suspeito por diversos atos infracionais tem pedido de internação cumprido pela Polícia Civil Um adolescente com diversos registros de atos infracionais e suspeito de uma tentativa de homicídio foi apreendido pela Polícia Judiciária Civil do município de Peixoto de Azevedo (691 km ao Norte de Cuiabá), na tarde de sexta-feira (07.02). A ação deflagrada para cumprimento do mandado de internação provisória resultou também na apreensão de cerca de meio quilo de pasta base de cocaína, na recuperação de uma pistola calibre.40 furtada e com numeração suprimida, carregadores, munições e dinheiro. Investigado por envolvimento com o comércio de entorpecentes e outros delitos na região, o menor de 16 anos também foi autuado por atos infracionais análogo aos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada e de munições, e receptação. Conforme o delegado de Peixoto de Azevedo, Luis Felipe Nascimento de Leoni, a tentativa de homicídio ocorreu em setembro de 2019. Na ocasião, a vítima de 26 anos estava em um bar na cidade, quando duas pessoas em uma motocicleta se aproximaram e um deles, armado, disparou duas vezes contra vítima. Durante as investigações para esclarecimento do crime, os policiais conseguiram identificar o adolescente como responsável pelos disparos. Diante dos indícios, a Polícia Civil de Peixoto de Azevedo representou pela internação, deferida pela Justiça e com parecer favorável do Ministério Público Estadual. Na tarde de sexta-feira (07), os investigadores localizaram o adolescente em uma residência no bairro Aeroporto. No local foram encontrados uma pistola de calibre.40, proveniente de um furto cometido contra um policial civil, em novembro de 2019. A arma estava com a numeração raspada. Na casa foram apreendidos ainda R$ 200 em dinheiro trocado, além da droga. Com o flagrante e em conformidade ao mandado de internação, o adolescente foi conduzido para Delegacia de Polícia, onde foi ouvido e autuado por diversos atos infracionais. Posteriormente, foi encaminhado ao Sistema Socioeducativo, ficando à disposição da Justiça.

