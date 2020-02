Regional 12/02/2020 06:24 Angela Fogaça/Nortão Online Delegado diz que é prematuro qualquer julgamento sobre morte de bebê em Colíder Foto: Nortão Online A morte de um bebê na manhã de ontem, terça-feira (11), no bairro Maria Antônia, comoveu os moradores de Colíder. O menino, que completaria hoje dois meses de vida, morreu sob circunstâncias ainda não explicadas. A principal suspeita é que tenha se engasgado com o leite materno. O Corpo de Bombeiros foi acionado pela mãe, de 15 anos, e encontrou o bebê já sem os sinais vitais. A Politec foi acionada. A polícia conduziu os pais para a delegacia para maiores esclarecimentos também para resguardar os mesmos, porque a população estava revoltada. O delegado Eugênio Rudy emitiu uma nota, falando sobre o ocorrido. Confira na íntegra: "A Polícia Judiciária Civil de Colíder esclarece que, em relação ao fato ocorrido hoje envolvendo a morte de um bebê de apenas dois meses de idade, é prematura qualquer ligação acerca do envolvimento dos pais da criança nos fatos. Foi solicitada perícia no local do fato, bem como a realização de necropsia no bebê. A Polícia Judiciária Civil esclarece ainda que todas as medidas preliminares de investigação estão sendo tomadas e, oportunamente, dará mais detalhes acerca das investigações".

