Regional Colider 12/02/2020 18:15 NortaoOnline Chuvas causam atoleiros e complicam tráfego em vicinais de Colíder Devido as intensas chuvas que assolam a região Norte, algumas estradas de Colíder já apresentam atoleiros. Na região do Trevo Ouro Verde, alguns pontos ficaram bastante críticos. Na comunidade Jerusalém, uma estrada próxima ao curtume, está com alguns pontos críticos, onde se formaram atoleiros. O secretário de Obras, Hiran Sales, destacou que a equipe está fazendo os reparos no trevo Ouro Verde e também vai atender essa estrada Moreira, na comunidade Jerusalém. “Foram três dias de fortes chuvas, sexta, sábado e domingo. As estradas estavam até que arrumadas mas com as chuvas, surgiram algumas complicações. Mas estamos a postos para dar manutenção”, garantiu Hiran.

Voltar + Regional