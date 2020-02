Regional 12/02/2020 19:23 CircuitoMT Homem flagra filha sendo agredida e mata genro com golpes de facão em Matupá Reprodução/Internet Um empresário de 49 anos, identificado como Faissal Ibrahim Abdulrhman Younes, foi morto com golpes de facão, na manhã desta quarta-feira (12), após se envolver em um desentendimento familiar. O principal suspeito do crime é o sogro dele, que está foragido. O acusado teria flagrado a filha sendo agredida pela vítima e entrou em confronto com o genro. O caso ocorreu no bairro ZH1, em Matupá (615 km de Cuiabá–MT) A informação foi confirmada pela Polícia Civil. Faissal chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. O caso ocorreu por volta de 6h35. Testemunhas acionaram a Polícia Militar, que designou uma guarnição para atender a ocorrência. Segundo as primeiras informações, a esposa do empresário passou a ser agredida durante uma discussão na madrugada, após levar o filho a uma unidade de saúde. A mulher conseguiu ligar para pedir ajuda ao pai, que foi até o endereço armado com um facão. Ao se deparar com a situação, o homem desferiu diversos golpes contra Faissal, que chegou a ter a mão decepada. Depois do ataque, o suspeito deixou o local em uma caminhonete e ainda não foi encontrado. O caso será apurado pela Polícia Civil.

Voltar + Regional