Regional 12/02/2020 19:41 FolhaMax Preso com notas falsas "sai no soco" com policiais em MT Dois homens foram presos na noite desta terça-feira (11), após serem flagrados com notas falsas e desacatar um policial numa ocorrência em Jaciara (160 km de Cuiabá). As informações são de que, no momento da prisão, um dos suspeitos tentou agredir e trocar socos com o policial militar. Consta no boletim de ocorrência que a PM recebeu informações de que dois homens num carro, modelo Kaderr, teriam acabado de abastecer num posto de combustível. Eles realizaram o pagamento com duas notas falsas de R$ 50. Após alguns minutos, os suspeitos deslocaram até outro posto também pagaram com notas falsas. Em diligências, os suspeitos foram localizados num bar. Durante a abordagem, foi encontrado no bolso de um dos suspeitos três notas falsas de R$ 50. Com o outro, havia mais duas notas falsas de R$ 20. No momento de colocar os suspeitos no camburão, um deles “partiu para cima da guarnição desferindo socos e chutes contra os policiais”, descreve boletim de ocorrência. O suspeito tentou fugir, mas foi imobilizado. Os dois suspeitos foram entregues na delegacia de polícia juntamente com o veículo e as notas falsas para as providências necessárias.

