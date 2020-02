Aripuanã ganha centro de formação profissional

Os moradores e estudantes de Aripuanã receberão uma nova e moderna estrutura de ensino para crianças, jovens e adultos do município. Com capacidade para atender cerca de mil estudantes, em três turnos, a antiga Escola Estadual Professor Elidio Murcelli Filho passou por uma reforma completa e irá abrigar as turmas dos cursos gratuitos do Programa de Qualificação Profissional, oferecido pela Nexa em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai MT). Ao término das qualificações, em 2021, o prédio se mantém como um legado para comunidade escolar.

Ao todo, as instalações contam com 14 salas de aula e 6 laboratórios totalmente reformados e equipados, elevador, rampas de acessibilidade e ambiente climatizado, proporcionando bem-estar aos alunos. Com investimento de R$ 2,9 milhões, a iniciativa se deu por meio da cooperação técnica com o Senai MT e Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e Prefeitura Municipal de Aripuanã.

Para o gerente geral do Projeto Aripuanã, Marcelo Costa, a reforma da escola representa um passo importante para qualificação de profissionais da região. Além disso, irá contribuir na melhoria da infraestrutura e a qualidade do ensino público. “As novas instalações vão proporcionar um ambiente escolar adequado para que o aluno se sinta acolhido, já que futuramente os espaços serão incorporados ao patrimônio público”, esclareceu.

O secretário municipal de Educação e Cultura, Ermes José dos Reis, revela que os ambientes servirão futuramente para as atividades extracurriculares dos alunos do município. Por exemplo, serão oferecidas aulas de dança, teatro, música, entre outras atividades. “É um espaço muito importante para nós. O nosso planejamento prevê ainda o ensino superior, com aulas de ensino a distância, numa parceria com o Senai MT”, afirmou.

Segundo a diretora regional do Senai MT e superintendente do Sesi MT, Lélia Abadio Brun, a parceria com a Nexa foi desafiadora por atender a uma nova área de atuação em uma cidade onde a instituição não possui uma base instalada. “Buscamos a expertise de outros estados, investimos na contratação dos melhores profissionais com a competência requerida pelo setor e fizemos, mais uma vez, com que a missão do Senai fosse cumprida, ao oportunizar uma mudança na vida das pessoas e dar suporte à indústria. Quando uma indústria se instala a cidade toda se transforma. Estamos muito satisfeitos com o impacto positivo da Nexa em Aripuanã”, ponderou.

Na avaliação da assessora pedagógica da Secretaria de Estado de Educação, Nilze Malaguti, os investimentos na reforma da escola são bem-vindos e trazem uma mensagem positiva para toda a população. “O prédio estava praticamente abandonado e inoperante. É um grande avanço para a implementação de nossas políticas públicas, já que as salas de aula estarão disponíveis a toda comunidade escolar. A questão da segurança na região era um grande empecilho e trazia riscos aos alunos agora com as novas instalações não teremos mais esse problema”, ressaltou.

Programa de Qualificação Profissional

O Programa de Qualificação Profissional da Nexa é uma oportunidade para 500 jovens e adultos de Aripuanã e região se prepararem para o mercado de trabalho. Os candidatos foram selecionados para participar de um dos cursos gratuitos oferecidos pela empresa em parceria com o Senai-MT. Ao final do Programa, todos os participantes, que cumprirem com a carga horária das atividades previstas, receberão um certificado de qualificação profissional válido em território nacional. Para saber mais sobre o programa, acesse a página do Projeto Aripuanã: http://www.projetoaripuana.com.br.

Sobre a Nexa

A Nexa Resources é uma produtora de zinco com mais de 60 anos de experiência no desenvolvimento e operação de ativos de mineração e metalurgia na América Latina. A empresa possui cinco minas subterrâneas, três localizadas nos Andes centrais do Peru e duas localizadas no estado de Minas Gerais no Brasil. Duas das minas da Companhia, Cerro Lindo, no Peru, e Vazante, no Brasil, estão entre as 12 maiores minas de zinco do mundo. Para mais detalhes, acesse www.nexaresources.com.