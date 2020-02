Regional 13/02/2020 18:45 Adilson Rosa | Seduc-MT Seduc alerta escolas para o perigo da brincadeira “desafio da rasteira” A secretária adjunta Rosa Luzardo quer o envolvimento de toda a comunidade escolar no alerta contra a nova brincadeira - Foto por: Assessoria A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) tomou medidas imediatas e preventivas quanto as brincadeiras que proliferam na internet – conhecidas como “desafio da rasteira” ou “quebra-crânio” – entre alunos das escolas públicas e particulares. Nesta quarta-feira (12.02), a secretária adjunta de Gestão Educacional, Rosa Maria Luzardo, enviou um orientativo às escolas da rede estadual de ensino, extensivo aos profissionais da educação e comunidade escolar, prevenindo sobre o perigo dessa nova brincadeira. “A Seduc faz um alerta para sensibilizar os gestores, professores e pais quanto à gravidade dessa brincadeira que inclusive já levou uma pessoa a óbito”, destaca. Conforme o orientativo, a Seduc “recomenda que todas as unidades escolares e Assessorias Pedagógicas intensifiquem campanhas de informação e conscientização dos alunos e familiares sobre o risco em que podem se colocar ao praticarem esse tipo de conduta, para que presenvem a integridade física própria e dos demais colegas”.

