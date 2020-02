Regional 13/02/2020 18:53 Assessoria | PJC-MT JUÍNA: Em investigações de homicídio, Polícia Civil apreende diversas armas e munições Quatro armas de fogo foram apreendidas em Juína (735 km a noroeste de Cuiabá), na manhã desta quinta-feira (13.02), durante ação deflagrada pela Polícia Judiciária Civil do município para cumprimento de três mandados de buscas e apreensões domiciliares. Um suspeito de 27 anos foi detido em flagrante por posse irregular de arma de fogo e munições. Nos endereços alvos das ordens judiciais foram apreendidas uma pistola modelo Bereta, calibre 22, com 59 munições, uma espingarda calibre 28, com 13 munições e uma espingarda adulterada para calibre 22. As diligências foram realizadas para esclarecer um homicídio ocorrido em junho de 2019, nas proximidades da BR-174, estrada da Linha, que está em investigação pela Delegacia de Polícia de Juína. Segundo apurações, o rapaz detido com as armas de fogo é filho da vítima, Gercidio Camilo de 49 anos, que teve seu corpo localizado com sinais de ferimentos na cabeça, causados por pauladas e golpes de arma branca. Após as apreensões, o suspeito de 27 anos foi interrogado e preso em flagrante. Em seguida foi arbitrada fiança no valor de 10 salários-mínimos. Ele responderá em liberdade por posse irregular das armas de fogo em liberdade. O delegado de Juína, Marco Bortolotto Remuzzi, informou que as diligências continuam para esclarecimento do homicídio e prisão dos envolvidos.

