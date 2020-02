Regional 14/02/2020 05:24 Djeferson Kronbauer/Powermix Carreta carregada com pluma de algodão tomba na BR-163 em Nova Mutum Foto: Power Mix Um acidente envolvendo uma carreta Iveco Stralis, de cor branca, placa de Rondonópolis-MT, carregada com pluma de algodão foi registrado na tarde de ontem quinta-feira (13), por volta das 15h30, no Km 609, sentido norte da BR-163 em Nova Mutum-MT. O motorista relatou ao site Power Mix, que a carreta tombou após o último semireboque sair da pista, o mesmo havia carregado em uma fazenda a uns 5 km do local onde tombou, a carga de pluma tinha como destino Cubatão-SP. Uma equipe de resgate da Rota do Oeste esteve no local, como não houve ferimentos, o motorista assinou o termo de recusa de atendimento e permaneceu no local. A Carga ficou espalhada as margens da rodovia, o tráfego não foi afetado. Foram apenas danos materiais.

