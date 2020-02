Regional 14/02/2020 19:31 G1MT Ambulância tomba em rodovia ao transportar paciente para hospital em MT Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Matupá, a 696 km de Cuiabá, tombou na manhã desta sexta-feira (14), na BR-163. O veículo levava um paciente para Sinop, a cerca de 204 km de Matupá. Entretanto, a ambulância tomou próximo ao município de Itaúba. Apesar dos danos materiais, os passageiros tiveram apenas ferimentos leves e não correr risco de morte. De acordo com a secretaria de Saúde de Matupá, tanto o paciente que estava sendo transportado quando o acompanhante foram levados para o Hospital Regional de Colíder, onde passam por exames. O motorista da ambulância foi atendido no Hospital Municipal de Itaúba e liberado. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para apurar as causas do acidente.

