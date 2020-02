Regional 14/02/2020 19:45 sabela Mercuri - Olhar Direto Mato-grossense assumir a vice-presidência da Coca-Cola Brasil Divulgação A cuiabana Poliana Sousa é a primeira mulher brasileira a assumir o cargo de vice-presidente de marketing da Coca-Cola Brasil. A informação foi divulgada pela marca na rede social LinkedIn e, segundo a postagem, ela foi promovida após “atingir resultados significativos na posição de diretora de marketing”. Poliana é executiva de marketing há mais de 14 anos. Trabalhou na P&G e tem experiência em várias categorias e posições no Brasil, EUA, e Porto Rico, além de expertise em diferentes areas de marketing incluindo consumidor, shopper, digital, e comunicação que resultou em constante crescimento de share e alto retorno de investimento.

Ela é formada em administração de empresas pela Iowa State University (marketing, negócios internacionais, gerência em sistemas de informação), e tem MBA em marketing na Xavier University. Ganhou diversos prêmios durante a carreira, como o ‘Women to Watch’, em 2017, além de ser citada em listas como ‘Top 10 profissionais de marketing de 2015’, da revista ‘Meio & Mensagem’ e ‘Top 20 profissionais de marketing mais influentes do mercado’ pela M-List em 2017.

Poliana é uma das líderes da pauta de igualdade de gênero e tem papel ativo nos pilares de diversidade e inclusão da empresa. Em seu currículo há, ainda, anos à frente da Procter & Gamble. Ela começou a carreira na sede da empresa em Cincinnati, Ohio, e ocupou cargos em várias unidades de negócios nos Estados Unidos e Porto Rico. No Brasil, trabalhou com as principais marcas da P&G como Gillette, Koleston, Pampers, Oral-B e Duracell. Atualmente, vive no Rio de Janeiro.

