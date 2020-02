Regional 15/02/2020 12:13 Jessica Bachega - GD Apostador de Cuiabá não acerta números e ganha R$ 120 mil Um apostador de Cuiabá levou para casa R$ R$ 120.925,40. Ele teve a “sorte” de não acertar nenhum dos números sorteados na Lotomania, realizado na noite de sexta-feira (14). O concurso 2048 foi realizado em São Paulo e foram escolhidos os seguintes números: 04,11,12,15,16, 26, 32, 42, 43, 45, 46, 55, 56, 65, 67, 69, 75, 76, 79 e 84. O jogador cuiabano não escolheu nenhum deles e foi contemplado com a maior premiação.

De acordo com o site da Loterias Caixa, a aposta foi feita na Lotérica Casa de Kubera, situada no bairro Araés. Ninguém acertou os 20 números do jogo. 10 apostas acertaram 19 e levaram R$ 24.185,07. 92 ganhadores acertaram 18 números e receberão R$ 1.643,01. 17 bolas foram escolhidas por 918 pessoas que irão receber R$ 164,65.

