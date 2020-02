Regional Colider 16/02/2020 15:50 Nortão OnlinePor: Angela Fogaça Quatro pessoas ficam feridas em acidente com duas motos em Colider Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente entre duas motos na estrada Nossa Senhora Aparecida, a cerca de cinco quilômetros de Colíder. O acidente aconteceu na tarde deste sábado, por volta das 16:30h, próximo à comunidade Água da Prata. As duas motos colidiram frontalmente, em uma curva. Em uma das motos, estavam um jovem de 22 anos e sua namorada de 17. Ele sofreu fratura em uma das mãos. Ela sofreu apenas escoriações. A outra moto era conduzida por uma jovem de 16 anos, que levava sua mãe na garupa. A condutora ficou bastante ferida. Sofreu traumatismo craniano e deve ser transferida para unidade hospitalar de outro município. O estado dela é considerado grave. A mãe sofreu apenas escoriações. Todos os quatro foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital regional.

